PCAC prende suspeitos de tentativa de homicídio e tráfico de drogas em operação em Rio Branco

Em uma operação realizada nesta terça-feira, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu D.G.A., de 30 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de Jeferson Ferreira Vieira, de 21 anos, ocorrido no Bairro Invasão Vista Linda, em Rio Branco, em novembro de 2024.

A ação policial cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão, expedidos pela Justiça.

O crime em questão causou grande comoção na comunidade, especialmente devido à gravidade das lesões sofridas pela vítima, que teve seus braços imobilizados por golpes de terçado e disparos de arma de fogo. A polícia prossegue com a investigação para identificar e prender outros envolvidos.

Além da prisão de D.G.A., a operação resultou na detenção de A.P.S., flagrado no local com entorpecentes e dinheiro. Ele é investigado por seu possível envolvimento com o tráfico de drogas.

Após as prisões, as investigações continuam, com a PCAC empenhada em localizar outros suspeitos e concluir o caso.