Pedido de impeachment contra Lula alcança 106 assinaturas, diz deputado

O pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 106 assinaturas nesta 2ª feira (27.jan.2025). O anúncio foi feito pelo autor do requerimento, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), em suas redes sociais.

A motivação jurídica do pedido é baseada em suposto crime de responsabilidade fiscal, o mesmo que destituiu a presidente Dilma Rousseff (PT) do cargo em 2016. Segundo os congressistas, Lula teria feito uma “pedalada fiscal” ao utilizar recursos que não estavam previstos no Orçamento da União para financiar o programa Pé-de-Meia.

Em 22 de janeiro, o plenário do TCU manteve a cautelar do ministro do órgão, Augusto Nardes, que suspendeu a execução de R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia estudantil, uma das principais bandeiras do 3º mandato de Lula. A deliberação do TCU foi unânime e tem caráter cautelar, o que significa que o mérito da questão ainda não foi julgado. Leia a íntegra do acórdão (PDF – 375 kB).

Depois de ser protocolado, cabe ao presidente da Câmara decidir se levará a análise do pedido de impeachment adiante. Caso seja aceito, precisa ser apoiado por 171 deputados –⅓ da composição da Casa– em plenário para prosperar.

Eis a lista dos congressistas que aderiram ao requerimento, divulgada na página do deputado Rodolfo Nogueira no Instagram:

Rodolfo Nogueira Bibo Nunes Evair Vieira de Melo Sanderson Messias Donato Delegado Paulo Bilynskyj Daniela Reinehr Carol De Toni Rodrigo Valadares Gustavo Gayer Mario Frias Delegado Éder Mauro Kim Kataguiri Sargento Gonçalves; Zucco Mauricio Marcon; Coronel Meira; Ramagem Eduardo Bolsonaro Coronel Assis Alberto Fraga Zé Trovão Rosangela Moro Silvia Waiãpi Júlia Zanatta Gilvan da Federal José Medeiros Bia Kicis Adilsin Barroso Mayra Pinheiro Chrisóstomo Sóstenes Cavalcante Nicoletti Sargento Fahur General Girão Capitão Alden Nikolas Ferreira Zé Vitor Maurício Souza Coronel Fernanda Delegado Caveira Marcelo Moraes Carlos Jordy Nelson Barbudo Any Ortiz Franciane Bayer Eros Biondini Filipe Martins Luiz Philippe de Orleans e Bragança Dayany Bittencourt Carla Zambelli Paulinho Freire Marcel van Hattem Capitão Alberto Neto Marcos Pollon Luiz Ovando Rodrigo da Zaeli Pastor Eurico Gilberto Silva Domingos Sávio Frederico Luiz Lima Rosana Valle Roberto Duarte Felipe Francischini Helio Lopes Coronel Ulysses Nelsinho Padovani André Fernandes Pezenti Fernando Rodolfo Junio Amaral Passarinho Delegado Palumbo Delegado Fábio Costa Geovania de Sá Zacharias Cálil Dr Jaziel Daniel Trzeciak Gen Pazuello Clarissa Tércio Cristiane Lopes Pastor Diniz Pedro Westphalen Marco Feliciano Rodrigo Estacho Marcelo Álvaro Antônio Daniel Agrobom Magda Mofatto Thiago Flores Giovani Cherini Filipe Barros Silvia Cristina Gilson Marque Alfredo Gaspar Ismael dos Santos Carlos Sampaio Lucas Redecker Fernando Máximo Alberto Fraga Daniel Freitas Eduardo Velloso Adriana Ventura Simone Marquetto Maurício Carvalho Carla Dickson

Além do pedido de impeachment, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) apresentará em 3 de fevereiro um requerimento para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar se a fonte do dinheiro público que seria usado para o financiamento do programa Pé-de-Meia, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em conformidade com as regras orçamentárias da União.

Para que a comissão seja criada e passe trabalhar, o requerimento do deputado Coronel Chrisóstomo precisa de 171 assinaturas de outros deputados. Até o momento, tem apenas 46. Com o número necessário de assinaturas, os deputados poderão convocar autoridades para deporem sobre o caso.