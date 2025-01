Pela segunda vez na história, Brasil receberá torneio internacional de LoL

Em meio a dezenas de novidades anunciadas para League of Legends desde o final da segunda temporada de Arcane, a Riot trouxe detalhes sobre as próximas importantes datas do calendário competitivo do MOBA para computadores em vídeo publicado nesta quarta-feira (8) — incluindo que o Brasll receberá um campeonato internacional após nove anos da edição do Mid-Season Invitational que aconteceu entre São Paulo e Rio de Janeiro em 2017.

O diretor Whalen Rozelle e o chefe global Chris Greeley revelaram que, além da Escolha Alternada Destemida que forçará times e jogadores a ampliarem o uso de campeões em partidas oficiais, o torneio introdutório First Stand de 2026 acontecerá em território brasileiro, sendo esta a segunda vez que uma competição oficial com times internacionais será sediada em alguma cidade local.

Detalhes sobre o torneio que dará o pontapé na temporada competitiva e premiará a equipe vencedora com uma vaga no MSI não foram compartilhados. Levando em consideração que a edição de 2025 acontecerá no LoL Park, na Coreia do Sul, é provável que a versão do próximo ano aconteça nos estúdios da Riot Games ou em uma arena ligeiramente maior. Para efeitos de comparação, o espaço coreano comporta até 450 pessoas e a arena que será a casa da LTA Sul — antigo CBLOL — tem espaço para até 150 torcedores.

Existe, no entanto, a possibilidade de que o espaço brasileiro seja ampliado para atender às novas necessidades que virão com a internacionalização do campeonato. A decisão de voltar ao Brasil com um torneio aparentemente menor mostra que a desenvolvedora planeja reconstruir o interesse do público brasileiro sem necessariamente apostar em locais como a Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, que sediou a grande final da edição de 2017 com capacidade reduzida e não esgotou as cadeiras disponíveis.

Para este ano, o MSI acontecerá em Vancouver, no Canadá, e o mundial Worlds terá partidas presenciais em arenas da China. Já em 2026, o torneio de meio de ano acontecerá na Coreia do Sul e o mundial será nos Estados Unidos.