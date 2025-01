Pescador de Sena Madureira desaparecido no rio Purus pode ter sido atacado por cobra grande

O pescador Raimundo Nonato da Silva, 54 anos, conhecido popularmente como “Raimundo prego”, continua desaparecido de seus familiares. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira (2) da semana passada.

Segundo informações, Raimundo saiu de casa para caçar e sumiu no trecho compreendido entre a Boca do Iaco e a comunidade Santa Tecla, no rio Purus. Posteriormente, apenas a sua embarcação foi encontrada à deriva. Dentro dela, os moradores localizaram uma espingarda, cartuchos e outros pertences do pescador.

A hipótese mais provável é que ele tenha desaparecido nas águas do manancial, nas proximidades do seringal São José. De acordo com o tenente C. Queiróz, os Bombeiros realizaram buscas superficiais no trecho, entretanto, nada foi encontrado até o momento.

“Não deu para realizar os mergulhos porque não sabemos o local exato do desaparecimento. Pedimos aos moradores que fiquem atentos e caso encontrem o corpo boiando possam nos acionar”, comentou.

No curso da ação, um determinado morador relatou aos bombeiros que durante a madrugada ouviu gritos de uma pessoa pedindo socorro no rio Purus, porém, devido o avançar da hora, ninguém foi até lá para prestar assistência.

Outra hipótese levantada é de que algum animal (cobra grande) possa ter atacado o pescador devido a esses gritos que foram ouvidos. Nessa mesma região do seringal São José, outros ribeirinhos também desapareceram e até hoje seus corpos não foram encontrados.