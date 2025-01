PIB do Acre cresceu mais de 4% em 2024 e supera média nacional, diz levantamento do Banco do Brasil

Dados da Resenha Regional do Banco do Brasil, publicada no dia 3 de janeiro, apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) do Acre cresceu 4,4% em 2024, abrangendo todos os segmentos.

O crescimento do estado, inclusive, superou a média nacional, que foi de 3,5%. Os maiores avanços foram registrados nas áreas de serviços (4,1%), indústria (5,1%) e agropecuária (4,2%).

A região Norte apresentou um crescimento de 4,7% no PIB. Rondônia teve o menor avanço, com apenas 2%, influenciado pela redução no PIB agropecuário (-4%). Já Tocantins, obteve o melhor resultado da região, com um crescimento de 6%, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que registrou alta de 6,4%.

De acordo com o levantamento, a previsão é que o PIB do Acre cresça mais 2,9% em 2025, com avanços de 3,5% na indústria, 2,8% nos serviços e 0,6% na agropecuária. Nesse cenário, o estado deve, mais uma vez, superar as expectativas de crescimento do PIB nacional, projetado em 2,2%.