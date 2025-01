Polícia boliviana manda prender estudantes de Medicina acusados de atropelar e matar feirante em Cobija

Dois brasileiros são procurados pela Justiça boliviana após envolvimento em um acidente de trânsito que resultou na morte de um feirante em setembro do ano passado em Cobija.

Já foram emitidos os mandados de prisão contra os estudantes de medicina Marcela Andrade da Silva e Maicon Gutemberg da Silva Martins, pela Procuradoria de Pando, na Bolívia.

O casal de brasileiros é acusado de homicídio, lesões graves e gravíssimas, omissão de socorro e condução perigosa.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 28 de setembro, quando, segundo a investigação, o veículo Chevrolet Onix, conduzido por Maicon, atropelou Félix Mamani Atto, de 63 anos, enquanto ele organizava seu hortifruti na calçada.

Após o atropelamento, o veículo colidiu contra uma casa de madeira. O feirante morreu na hora devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com as autoridades bolivianas, os ocupantes do carro abandonaram o veículo e fugiram de mototáxi, cruzando a fronteira para o Brasil pela ponte internacional que liga Cobija a Epitaciolândia. No dia do acidente, durante a perícia, a polícia boliviana encontrou latas e garrafas de bebidas alcoólicas no interior do carro, levantando a suspeita de que os ocupantes estariam sob efeito de álcool no momento do acidente.

As investigações identificaram Marcela Andrade e Maicon Gutemberg como sendo as duas pessoas que estavam no veículo e os principais suspeitos.

Marcela é aluna da Universidade Privada Cosmos, enquanto Maicon estuda na Universidade Amazônica de Pando, ambas localizadas em Cobija.

Os mandados de prisão foram emitidos em outubro e novembro de 2024, visando responsabilizar ambos pelo acidente fatal.

Com informações do Alto Acre