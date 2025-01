Polícia Civil prende suspeito por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira

Na última sexta-feira, 10, a Polícia Civil do Acre efetuou a prisão preventiva de um homem, na cidade de Bujari, suspeito de perseguir e ameaçar de morte sua ex-companheira, além de desrespeitar medidas protetivas impostas pela Justiça.

Conforme relatado pela vítima, ela vinha sendo constantemente ameaçada e vigiada pelo ex-companheiro, situação que a levou a buscar ajuda policial. A Autoridade Policial solicitou e obteve, junto ao Poder Judiciário, medidas protetivas que estabeleciam uma distância mínima de 300 metros entre o suspeito e a vítima, além da proibição de qualquer tipo de contato.

Entretanto, o homem ignorou as determinações judiciais e continuou a perseguir a vítima, agravando sua situação. Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, o Delegado Bruno Coelho Oliveira representou pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi cumprido na manhã de sexta-feira, como medida necessária para garantir a segurança da vítima e preservar a ordem pública.

O Delegado Bruno Coelho destacou a importância de ações firmes no combate à violência contra a mulher. “A Polícia Civil tem agido de forma rápida e dura em casos que envolvem violência doméstica, a fim de evitar que as agressões evoluam e coloquem a vida da vítima em risco. No caso ora investigado, o agressor descumpriu as medidas protetivas, desrespeitando uma ordem judicial, razão pela qual foi reprimido de forma severa e encontra-se preso”, informou.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e o Inquérito Policial está em andamento. Após a conclusão das investigações, o processo será encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências legais.