Policial é preso apenas de sunga após fazer confusão em festa: “Guarnições um caralh0”

A situação aconteceu na noite do último sábado (11), quando uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via COPOM, para atender uma denúncia de perturbação do sossego na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Buffet Casa Blanca. No local foi constatado pela PM o volume elevado do som.

Durante a abordagem, uma pessoa que participava do evento informou compreender que a presença policial estava relacionada ao som alto e comprometeu-se a resolver o problema. Segundo Boletim de Ocorrência Policial, foi solicitado o responsável pelo evento, mas neste momento, um homem identificado como José Oliveira de Souza, 36 anos, interveio de forma hostil, questionando a presença policial e exigindo mandado judicial e ofendendo os policiais. Ele afirmou que não permitiria a entrada no local.

Diante da situação, foi solicitado apoio via rádio, e deslocaram-se ao local outras guarnições, inclusive a do Comandante da Patrulha. Com a chegada do reforço, os comandantes das guarnições conversaram com os participantes, explicando que o evento seria encerrado e que os envolvidos seriam conduzidos. Foi neste momento, que o senhor Reinaldo de Albuquerque Borges, 47 anos, segundo a PM, passou a se exaltar, afirmando ser policial, conhecedor das leis, e proferindo ofensas contra as guarnições aos gritos de forma agressiva: “que as guarnições eram um caralh*, uns por*as, que ele era policial e que se prendessem ele as guarnições é quem seriam presas”, diz o BO.

Ainda segundo relatos do BO, Reinaldo ameaçou acionar “contatos” na polícia e declarou que ninguém entraria no local, e, mesmo após a voz de prisão, ele se recusou a acatar a ordem. A proprietária do buffet, Marines Ferreira de Almeida, 53 anos, informou que o local estava alugado e o evento estava autorizado até às 00h00.

Após conversar com a proprietária, ela permitiu a entrada da polícia e os participantes foram orientados a deixar o local, permanecendo apenas José e Reinaldo, apontados como responsáveis pela resistência e desacato.

Após alguns minutos de confusão, José Oliveira de Souza não apresentou resistência e foi conduzido sem necessidade de algemas. Por outro lado, Reinaldo de Albuquerque Borges, segundo a PM, continuou resistindo e, de forma agressiva, utilizou sangue de uma ferida pré-existente para intimidar o Comandante de Patrulha, Tenente Eleabi. Foi necessário o uso progressivo da força, sendo Reinaldo algemado para garantir sua segurança e a dos policiais.

O ContilNet não conseguiu contato com os envolvidos e deixa o espaço aberto para possíveis esclarecimentos.