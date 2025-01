Policial penal é condenado a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável no Acre

A Justiça do Acre, por meio da Segunda Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco, condenou o policial penal Everton Martins da Silva a 30 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável.

A sentença também determina o pagamento de R$ 40 mil em indenização por danos morais à vítima e a perda definitiva do cargo público exercido pelo condenado.

O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Cível da Infância e Juventude. Segundo os autos, os crimes foram praticados de forma contínua contra uma criança que, na época dos fatos, tinha apenas cinco anos de idade.

Everton Martins, que desempenhava o papel de avô da vítima devido à proximidade familiar e aos cuidados diários, usou dessa relação de confiança para cometer os abusos. A vítima residia com o réu, o que agravou ainda mais a gravidade dos crimes.

A decisão judicial é um marco no combate à violência contra crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso do MPAC e do Judiciário em proteger os direitos dos mais vulneráveis.

Com informações do Ministério Público do Estado do Acre.