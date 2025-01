O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Bacharelado em Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou uma pesquisa com o balanço de preços das carnes, entre 45 estabelecimentos diferentes da capital acreana e também de Assis Brasil. A coleta de dados foi feita entre os dias 8 e 12 de janeiro e divulgada no dia 14.

Os cortes de carne que apresentaram redução nos preços em janeiro, comparativamente ao mês de dezembro, são o músculo -2,57%), pá com Osso (-o,68%) e coxão duro (-2,37%).

Já aqueles que tiveram alta no mês de janeiro foram os seguintes: alcatra (3,87%), fraldinha (2,95%), picanha (2,65%), fígado (2,53%), filé (1,92%) pá sem osso (0,48%), agulha (0,41%), coxão mole (0,23%) e patinho (0,19%).

Em relação a diferença de preços entre as médias de valores dos dois municípios analisados, Rio Branco tem preços mais atrativos nos seguintes cortes: Coxão mole (R$34,31), coxão duro (R$28,74), fígado (R$11,38), pá com osso (R$18,34) pá sem osso (R$31,58), patinho (R$32,56) e agulha (R$20,48).

Já Assis Brasil têm valores mais atrativos nos seguintes cortes de carne: picanha (R$61,00), filé (R$49,62), fraldinha (R$32,50), alcatra (R$40,62) e músculo (R$20,50).