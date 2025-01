Prefeito do Acre e familiares são alvo de operação da PF por suposta fraude de R$ 9 milhões em licitações

A Polícia Federal (PF) acaba de deflagrar uma nova operação no Acre, denominada Rosa de Lima. A ação investiga diversos crimes envolvendo uma empresa fornecedora de mão de obra terceirizada, contratada pela Prefeitura de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre.

O atual prefeito de Santa Rosa é Tamir Sá, do MDB, irmão do deputado estadual Tanízio Sá, do mesmo partido. Reeleito com mais de 51% dos votos, o político declarou um patrimônio de R$ 800.000 ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

De acordo com a PF, as práticas criminosas podem ter causado prejuízos de até R$ 9 milhões aos cofres públicos.

“A investigação revelou a existência de direcionamento indevido de contratos do município em favor de uma empresa ligada a familiares do prefeito de Santa Rosa do Purus”, informa a nota enviada à imprensa.

Policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

“O material apreendido nas buscas será submetido à análise da equipe policial e da perícia criminal, com o objetivo de esclarecer os fatos sob investigação”, acrescenta o comunicado.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação e fraude em licitação, entre outros delitos acessórios, cujas penas somadas podem alcançar 24 anos de prisão.