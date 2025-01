Prefeito do Rio posta clipe de Lady Gaga: “Calma gente, vai dar certo”

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou, neste domingo (12), o videoclipe de “Bad Romance”, um dos maiores sucessos da carreira da cantora Lady Gaga, 38, e pediu calma aos fãs da norte-americana. A voz de “Shallow” e “Die With A Smile” é cotada como atração do megashow que acontecerá na Praia de Copacabana em maio, mas ainda não teve seu nome confirmado pela prefeitura da capital fluminense.

“Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade?”, escreveu Paes, sem citar diretamente o megashow.

Em entrevista à CBN Rio concedida em dezembro, o prefeito confirmou que haverá mesmo um evento na Praia de Copacabana nos moldes do que aconteceu com Madonna em 2024. Sem anunciar oficialmente o nome da atriz de “Nasce Um Estrela” e “Coringa: Delírio A Dois”, Paes citou o interesse do público pela artista e afirmou que pretende manter a realização de megashows gratuitos no Rio de Janeiro até 2028.

“O pessoal me proíbe de falar antes do anúncio oficial. Estou com um acordo de confidencialidade, porque eles acham que o prefeito fala demais. Mas eu estou sabendo que vai ter showzaço em Copacabana no início de maio”, declarou. “Eu soube que o pessoal gosta muito de Lady Gaga”.

Apesar do prefeito não ter confirmado a atração do megashow de 2025, o subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro, antecipou, em vídeo publicado nas redes sociais, a confirmação do show de Lady Gaga na capital fluminense em 2025.

Desde novembro, circula um rumor na web de que Gaga faria um megashow gratuito na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, em maio de 2025 — nos moldes do show realizado por Madonna em maio de 2024. Veja tudo o que já se sabe até o momento.

*Com informações de Mariana Valbão, da CNN, e Giullyana Aya, em colaboração para a CNN