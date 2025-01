Prefeito em exercício, Alysson publica novas nomeações de comissionados nesta sexta; VEJA

O prefeito de Rio Branco em exercício, Alysson Bestene, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17), mais uma série de nomeações e designações de servidores para atuar em diversas pastas do Executivo Municipal.

Entre os novos nomeados, há nomes para ocupar cargos em comissão nas secretarias municipais de Finança, Gestão Administrativa, e Infraestrutura, com remunerações que variam entre pouco mais de R$ 4 mil a R$ 9 mil.

Confira as novas nomeações:

Nomear Cercelina Aurea Kouri Mota, para exercer cargo em comissão, lotada na Divisão de Licitação, Contratos e Convênios, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC – 5.

Nomear Raimundo Lima Pinheiro, para exercer cargo em comissão, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC – 4.

Nomear Reus Peixoto Correa, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Tecnologia da Informação, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC – 6.

Nomear José Milton Lucas de Oliveira, para exercer cargo em comissão, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC – 4.

Nomear João Pedro dos Anjos Vasconcelos, para exercer o cargo em comissão de Gerente do Departamento de Vida Funcional do Servidor – DVFS, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 5.

Nomear Washington Barreto Rios, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, na Diretoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 6.

Nomear Antônio Carlos Ramos, para exercer o cargo em comissão de Gerente do Departamento de Cálculos Encargos e Despesas com Pessoal – DCED, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 6.

Nomear Geraldo Cesar Ferreira, para exercer o cargo em comissão, interinamente, de Diretor de Habitação de Interesse Social, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, referência CC – 9.

Confira também as designações: