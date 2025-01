Prefeitura de Rio Branco encerra programação natalina com solenidade na Praça da Revolução

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a Prefeitura de Rio Branco realizará uma solenidade para o apagar das luzes da programação natalina “Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2024”. O evento será realizado na Praça da Revolução, a partir das 18h, e contará com a entrega das premiações aos vencedores da Campanha de Ornamentação do Natal.

A iniciativa, que iluminou a cidade com temas de solidariedade e esperança, será finalizada com um ato simbólico e o reconhecimento das melhores decorações natalinas. A solenidade é aberta ao público, e a gestão municipal convida a população para prestigiar o momento.

Outro destaque da programação de fim de ano foi a pista de patinação no gelo, que, em 30 dias de funcionamento, atendeu mais de 9.000 pessoas, com média de 300 visitantes diários. O agendamento do espaço foi realizado exclusivamente via WhatsApp, garantindo acessibilidade, inclusão digital e praticidade ao público, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

A pista atendeu pessoas de 2 a 65 anos e funcionou em horários acessíveis ao longo da semana: das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 15h às 22h, aos sábados e domingos. O diretor municipal de tecnologia, Manoel de Jesus Lima Ferreira, destacou os benefícios dessa inovação tecnológica, que simplificou o acesso ao lazer e às atividades culturais na cidade.