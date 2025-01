Prefeitura de Rio Branco rebate denúncia sobre compra de mosquitos transgênicos para combate à dengue: “saúde da população é prioridade”

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Rennan Biths, participou nesta quarta-feira (29) de uma entrevista coletiva para falar da denúncia protocolada pelo vereador André Kamai (PT), que questiona a compra, no valor de R$ 4,5 milhões, feita pela gestão municipal para a aquisição de mosquitos geneticamente modificados, conhecidos como “Aedes do Bem”.

Segundo o gestor, que defende a iniciativa, esta é uma solução biológica inovadora, segura e eficaz no combate ao mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

Ele ressalta que o processo de contratação da remessa piloto obedeceu rigorosamente aos critérios legais e foi acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), e em dezembro do ano passado, diante da ameaça iminente de surtos de arboviroses, foi realizada uma reunião de alinhamento com a empresa distribuidora do material, com o objetivo de repactuar as entregas em lotes, respeitando as datas de validade do produto.

O secretário afirma com convicção que o método é eficaz, e o próprio governo federal, como estratégia, adotou o uso de insetos estéreis em comunidades indígenas. Desde o dia 15 de janeiro, equipes do governo do Estado também acompanham os trabalhos realizados na capital, e em dezembro anunciaram em conjunto com a prefeitura uma série de ações de combate ao Aedes aegypti, incluindo a adesão à mobilização nacional contra o vetor.

Para Rennan Biths as acusações que circulam nas redes sociais induzem a população a acreditar que houve irregularidades no processo, e afirma que saúde dos rio-branquense é prioridade para a gestão municipal. Ele também garantiu que o material ainda não foi exposto ao meio ambiente e que a gestão está trabalhando em um cronograma, já que a tecnologia em contrato biológico é nova.

“A prefeitura seguirá comprometida em implementar medidas efetivas e responsáveis para enfrentar os desafios impostos pelas arboviroses. Todo o trabalho requer que a gente tenha uma dinâmica tecnicamente robusta para que ele apresente os resultados esperados. Esse processo foi realizado no ano passado, obedecendo todo o rito legal. Foi dada a ordem de entrega do produto e o pagamento foi realizado pela gestão na época”, concluiu.