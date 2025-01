Prefeitura sanciona lei que autoriza contratação de 700 servidores temporários; veja detalhes

Gerlen Diniz, prefeito do município de Sena Madureira, sancionou nesta quarta-feira (8), a Lei nº 01/2025, que permite a contratação temporária, e em caráter emergencial, de até 700 servidores para as secretarias do Executivo municipal.

A matéria, que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, tem o objetivo de atender a demanda temporária e de excepcional interesse do município. As contratações poderão ser ampliadas em até 30% do número inicial de vagas ofertadas, prevê o texto da lei.

As contratações terão vigência de até 180 dias, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, ou rescindidas em caso de realização de concurso público. As funções com carga horária de 20 horas semanais podem ter acréscimo de até 20 horas.

Ainda de acordo com a lei, fica autorizada a realização de um processo seletivo simplificado, com possível cobrança de taxa de inscrição.