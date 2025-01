Prêmio de meio milhão de “Ilhados 2” é redividido após separação do casal vencedor

Vencedores da segunda temporada de Ilhados com a Sogra, a família Kashiura anunciou que o prêmio de R$ 500 mil foi redividido novamente entre eles. De início, a sogra, Celina, mãe de Camila, havia decidido por abrir mão do prêmio para beneficiar a filha e o genro, Miguel. Contudo, em um pronunciamento, Camila explicou que os três tomaram uma nova decisão sobre o dinheiro após a separação do casal.

O reality foi gravado há mais de um ano, e o casal se separou em novembro de 2024. A nova temporada foi lançada no dia 2 de janeiro deste ano. Durante o programa, Celina havia decidido abrir mão do prêmio. O acordo original previa que R$ 300 mil seriam destinados à faculdade de medicina de Camila e R$ 200 mil para que o casal realizasse uma inseminação artificial, já que Miguel é um homem trans.

Contudo, Camila explicou que, conforme o novo acordo, o prêmio foi dividido igualmente entre eles: “Eles merecem todo o reconhecimento pelo que fizeram, mas só quero deixar claro que também sou importante. Se não tivesse a Camila, não teria genro e sogra. A minha relação com eles não se resume a dinheiro. Cada um tem a sua grana, e o prêmio foi dividido igualmente entre nós. Foi uma decisão tomada pelos três e é justo para todos”, afirmou.

No pronunciamento, a participante confirmou o fim do relacionamento e esclareceu que tudo o que foi mostrado ao lado de Miguel no reality era genuíno: “Em um ano, muita coisa acontece na vida das pessoas. Casamentos são difíceis e já estávamos enfrentando uma série de problemas devido às nossas personalidades e criações diferentes. Nada do que vocês viram sobre a gente foi mentira, foi tudo muito verdadeiro e sincero”.

Camila também destacou alguns fatores que podem ter contribuído para o fim do casamento, que foi oficializado em novembro. “A gente foi morar junto no primeiro dia que nos conhecemos, então não tivemos a fase de namoro, de nos conhecer, de processar as diferenças. Não passamos por isso, fomos lidando com tudo ao mesmo tempo: paixão, amor, vontade de estar juntos, brigas, personalidades diferentes, diferenças”, explicou.