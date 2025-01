Presidente afastado da Coreia do Sul é preso após segunda operação policial, diz agência

O presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol foi preso nesta quarta-feira (15), no horário local, após o cumprimento de um mandado por parte das autoridades sul-coreanas, informou a agência de notícias Yonhap.

Uma agência anticorrupção que investiga o breve decreto de Lei Marcial em 3 de dezembro também confirmou a prisão de Yoon em uma declaração, de acordo com a Reuters.

Esta foi a segunda tentativa de prender o Yoon Suk Yeol, que está afastado do cargo. As autoridades conseguiram entrar na residência presidencial nesta quarta após confrontos com apoiadores de Yoon que fizeram uma barreira na entrada da casa do presidente afastado.

Yoon estava sob investigação criminal por possíveis acusações de insurreição, em função de sua tentativa de impor a Lei Marcial em dezembro.

O mandado foi cumprido por funcionários do Gabinete de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários, órgão que lidera uma equipe de investigadores que incluem a polícia e promotores.

Anteriormente a polícia já havia tentado, mas não conseguiu invadir o gabinete presidencial como parte da investigação devido ao bloqueio do serviço de segurança de Yoon ao acesso.