Presidente eleito Donald Trump lança criptomoeda e fatura R$ 152 bilhões em apenas 24 horas

A sorte e a inteligência do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passa longe da sorte do personagem do Walt Disney, o azarento Pato Donald.

Após o lançamento da criptomoeda $TRUMP na sexta-feira (17), o presidente eleito da maior potência do mundo conseguiu impressionantes US$ 25 bilhões (R$ 152 bilhões) em um único dia, segundo o Axios.com. O sucesso repentino da moeda, que é uma “meme coin”, destaca a influência de Trump no mercado de criptomoedas e seu potencial impacto em sua administração.

Durante um evento em Washington, Trump anunciou sua moeda na rede Truth Social, convidando seus seguidores a se juntarem à “Comunidade Trump”. A $TRUMP, que se tornou a única moeda oficial associada ao ex-presidente, viu seu valor disparar mais de 600% em poucas horas, alcançando uma capitalização de mercado superior a US$ 32 bilhões (R$ 194 bilhões).

A maioria das moedas é controlada pela CIC Digital, afiliada da Trump Organization, com um cronograma de desbloqueio de três anos. Trump está considerando declarar a criptomoeda uma “prioridade nacional”, marcando um novo capítulo na relação entre política e finanças digitais.