Preta Gil surge nas redes e detalha pós-operatório: “Muito difícil”

A cantora Preta Gil, que se submeteu a uma cirurgia para retirada de tumores no dia 19 de dezembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (10/01). A famosa, que deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas segue internada no hospital, detalhou o pós-operatório e acalmou os seguidores.

Preta Gil publicou um vídeo nos stories do Instagram nesta manhã e afirmou que está se recuperando bem da cirurgia, que durou cerca de 20 horas. “Olá meus amores, estou aqui no hospital, me recuperando da cirurgia, uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil”, disse.

A famosa também afirmou que espera deixar o hospital o mais breve possível. “E eu estou aqui, vivendo um dia de cada vez, dando o meu máximo pra ficar bem, doida pra sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação e vai dar tudo certo. Tô aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser!”, encerrou Preta Gil.

A filha de Gilberto Gil deixou a UTI no dia 31 de dezembro. Dois dias antes, Vinicius Gomes, o Gominho, atualizou o estado de saúde de Preta Gil. “Quer estar viva”, disse o amigo da famosa. “Admiro muito o quanto ela está disposta a superar tudo isso. Ela já passou por momentos muito difíceis, mas continua firme”, ressaltou.

Homenagem

No mesmo dia em que deixou a unidade de terapia intensiva, a cantora Preta Gil foi pega de surpresa com uma homenagem de Ivete Sangalo. Durante o Show da Virada, na praia de Copacabana, a artista baiana dedicou uma música à amiga fez um desabafo.

“Pretinha, eu te amo. Eu sei que você tá aí, com seus amigos fiéis. Sua irmã tá aqui cantando pra você”, começou a artista baiana. “Eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente tá mandando pra você, a energia do amor, a cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher foda!”, ressaltou Ivete Sangalo.

“Eu tenho maior orgulho de ser sua amiga, de ser sua irmã, de você ter me ensinado muito”. Ivete ainda brincou com Preta Gil, dizendo que a amiga estava “causando” no hospital. “Ela é uma loucura. Com cinco dias de operada, Preta tava fazendo loucuras no hospital… Ela está enlouquecendo os enfermeiros, os médicos, porque ela é foda”, completou a baiana.