Preta Gil usará bolsa de colostomia definitiva; entenda como funciona o dispositivo

Preta Gil revelou nesse domingo (26) que vai usar uma bolsa de colostomia definitiva após a última cirurgia que ela realizou para tratar o câncer. Inicialmente, em janeiro de 2023, a cantora, de 50 anos, foi diagnosticada com a doença no intestino. Ela chegou a ser curada, mas teve a recidiva em quatro locais diferentes do corpo.

Vale lembrar que, em agosto de 2023, Preta passou por uma primeira cirurgia para reconstrução do trato intestinal. À época, ela usou uma bolsa de ileostomia, porém provisória, que foi retirada em dezembro do mesmo ano. Mas o que é a bolsa de colostomia que vai acompanhar a artista a vida toda?

À Itatiaia, a médica coloproctologista Hilma Nogueira da Gama esclareceu que o dispositivo é utilizado quando são realizadas cirurgias para retirada de tumores que acabam comprometendo parte do órgão.

“Muitos desses tumores são tratados e dá para emendar de novo o intestino e fica tudo perfeito. E alguns são grandes demais. Então eles comem, vamos dizer de uma certa maneira, um pedaço do ânus e não tem jeito de aproveitar mais aquela partezinha, então desvia o intestino para a barriga. Isso que é a colostomia”, explicou.

A profissional também disse que a bolsa de colostomia é inserida em um orifício aberto no cólon e é por onde é excretado gases e fezes. Hilma ainda afirma que o método avançou muito nos últimos anos e que, atualmente, ajuda muitos pacientes.

“Hoje tem bolsas ótimas, que colam muito bem, tem gente que nada, vai para a praia, põe um maiô, mas dá para ir, dá para levar uma vida assim, porque hoje as bolsas são muito seguras e confortáveis, e uma vez que cola, não precisa de ficar descolando e tirando. Ela tem um grampinho embaixo que abre, limpa na ducha, tem o sabonetinho próprio, limpa, fica limpinha, não dá cheiro, não dá nenhum desconforto social”, destacou.

Sobre a possibilidade de complicações, como infecção, a médica explicou que os riscos são pequenos. “A infecção ali não, porque a pele é fechadinha, não tem, não aumenta o risco de infecção não”, esclareceu.

Por fim, ela alerta: “Pessoas acima de 45 anos se não sente nada e não tem histórico da doença na família. Se o intestino funciona bem, se o cocô tá bonitinho, não tem nada, não sente dor , está bem? 45 anos”. Hilma explica também que o funcionamento do intestino é considerado normal quando a pessoa vai no banheiro entre três vezes ao dia e de três em três dias, dentro desse limite é considerado normal.

Como está Preta Gil?

Na dia 31 de dezembro, Preta Gil contou que recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após cirurgia para retirada de tumores. O procedimento, que durou 21 horas, teve início no dia 19 de dezembro e encerrou no dia 20.

Nesse domingo (26), ela atualizou o estado de saúde: “É um desafio muito maior, é diário, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível. […] Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais. Tudo só melhora, mas é difícil.”