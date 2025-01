Produtor de Black Myth Wukong explica ausência do jogo no Xbox

O chefe do estúdio Game Science, Feng Ji, comentou na rede social chinesa Weibo os motivos por trás da falta de um port de Black Myth: Wukong para Xbox Series. Segundo ele, otimizar o título para o Series S é uma tarefa muito difícil, podendo levar anos para se alcançar um resultado satisfatório.

“Ficou faltando apenas o Xbox, o que parece errado, de alguma forma – mas é realmente difícil fazê-lo funcionar naqueles 10 GB de memória compartilhada sem anos de otimização” explicou Feng Ji. O produtor se refere ao fato do Xbox Series S possuir apenas 10 GB de memória RAM, um downgrade considerável em relação ao Series X, que possui 16 GB.

A Microsoft exige que todo jogo lançado para o Xbox Series X também receba uma versão para o Series S, uma regra que vem trazendo desafios para diversos desenvolvedores. Esse foi um dos fatores que atrasaram o lançamento de Baldur’s Gate 3 na plataforma; a Remedy também já revelou publicamente que teve grandes dificuldades para adaptar Alan Wake 2 às limitações do console.

Muitos desenvolvedores já apelaram à Microsoft, tentando eliminar a obrigatoriedade de lançar seus jogos para ambas as versões do Xbox Series, mas a companhia não cedeu. Quando questionado sobre o assunto, o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, foi evasivo em suas respostas e apenas negou o fato do Series S ser considerado um impedimento para devs e publishers trabalharem com a plataforma.

Black Myth: Wukong está disponível para PS5 e PC.