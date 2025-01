Professora tem parada cardíaca em casa e morre; veja detalhes

Vítima de uma queda durante a festa de confraternização dos servidores da Secretária de Estado de Educação (SEE), em dezembro do ano passado, quando machucou um dos joelhos de forma séria e gave, a pedagoga Monica Machado Andrade e Silva Oliveira acabou falecendo no sábado (11) e foi sepultada no domingo (12), aos 42 anos de idade.

Casada, ela deixa um filho de sete anos. Era filha primogênita do bancário Haroldo Onofre, membro de tradicional família do Vale do Juruá e funcionário da Caixa Econômica Federal. Mônica foi professora da Escola Serafim da Silva Salgado, em Rio Branco, e era muito querida pela comunidade escolar. Ultimamente, prestava sérvios na sede da SEE.

Na festa de confraternizaçã, ela acabou por se desequilibrar e machucou o joelho e passou a usar joelheira e a se locomover apoiada em muletas. No entanto, nada disso tirava sua alegra de viver. No sábado, com a família, ela se sentiu mal, em casa, no Conjunto Bela Vista.

O serviço de socorro do Samu chegou a ser chamado, mas nada pôde fazer. O atestado de óbito ainda não está pronto, mas as características da morte apontam para parada cardíaca.