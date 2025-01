Progressistas fica de fora de 1º lista de secretários de Bocalom e acende um alerta entre aliados

O prefeito Tião Bocalom apresentou no último final de semana a primeira parte do secretariado que ele terá disponível no segundo mandato à frente da prefeitura de Rio Branco.

Ainda com algumas dezenas de cargos em aberto, o que chamou mais a atenção na lista, mesmo sendo o partido do vice-prefeito Alysson Bestene, foi a ausência de secretários indicados pelo Progressistas.

A única do PP que ainda sobrevivia no alto escalão de Bocalom era a secretária Nabiha Bestene, que deixou o cargo e ainda não sabe se voltará. Tudo indica que não.

Acendeu alerta

A lista acendeu um alerta na Executiva Municipal do Progressistas em Rio Branco. O partido comentou a questionar se de fato deverá ter espaço na gestão Bocalom, mesmo tendo o vice-prefeito na cúpula.

O que o vice diz?

Em entrevista ao ContilNet, o vice-prefeito Alysson Bestene, que responde pela prefeitura até o retorno de Bocalom, que está de férias, disse que o prefeito não deve deixar os aliados de fora do governo.

Ele lembrou que até o prefeito deve realizar novas nomeações quando retornar do recesso e que esse processo está sendo discutido com o governador Gladson Cameli, principal liderança do Progressistas no Acre.

“As nomeações são prerrogativas do prefeito. Os nomes que ele escolhe são da confiança dele. Sempre é olhado o quadro técnico. O prefeito tem declaro que a equipe não está completa”, disse.

“Ele não vai deixar os aliados de lado. Ele sabe que todos tiveram o papel importante”, completou.

Esperava mais

O Progressistas, com a maior bancada na Câmara Municipal – 6 vereadores -, abriu mão de concorrer à presidência da Casa e apoiar o nome de Joabe Lira (UB), candidato do prefeito Tião Bocalom. Com a decisão, o partido esperava maior participação na alta cúpula da prefeitura. O que até agora não aconteceu.

Nada bom

O prefeito prometeu na campanha que iria priorizar a paridade de gênero no seu alto escalão. Contudo, de todos os nomes anunciados até agora, quase 20, apenas duas são mulheres – Charlene Lima e Flaviane Agustini. Esperamos que a próxima lista mude esse cenário.

Supresa

Além de Nabiha, outra secretária extremamente competente não retornou ao cargo. Foi surpresa o fato de Neiva Tessinari, que chefiava a Secretaria de Planejamento, não aparecer na lista do novo secretariado. Nos corredores da prefeitura, era consenso que ela sempre foi uma ótima secretária e deveria ser reconduzida à função.