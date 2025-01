Promotor dá prazo para prefeitura informar motivos do fechamento do Restaurante Popular

O promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Thalles Ferreira enviou um ofício na última quarta-feira (8) para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom solicitando informações sobre a paralisação do Restaurante Popular da capital.

De acordo com a gestão, em nota divulgada nas últimas semanas, o local ficará com suas atividades suspensas durante todo o mês de janeiro de 2025, devido ao período de transição administrativa e operacional necessário para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de pequenos reparos na estrutura.

No ofício, o promotor solicita informações sobre os fundamentos que levaram a descontinuidade do atendimento as diversas pessoas que necessitam da alimentação, assim como quais as alternativas que a prefeitura oferece para atender mulheres, crianças, idosos, pessoas em situação de ruas e demais vulneráveis que dependem do local.

Thalles Ferreira dá o prazo de 10 dias para que Bocalom apresente as justificativas para o fechamento do Restaurante.

Na nota repassada pela gestão, o empreendimento deve ter o retorno das atividades no dia 3 de fevereiro.

Veja a nota emitida pela Prefeitura de Rio Branco:

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), informa que o Restaurante Popular estará com suas atividades suspensas durante todo o mês de janeiro de 2025.

A interrupção do serviço, se deve ao período de transição administrativa e operacional necessário para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de pequenos reparos na estrutura.

Estamos trabalhando para que o retorno das atividades ocorra com melhorias no atendimento e estrutura, beneficiando ainda mais os usuários do programa. A previsão é de que o Restaurante Popular volte a funcionar normalmente a partir do dia 3 de fevereiro de 2025.

Contamos com a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança alimentar e o bem-estar da população.