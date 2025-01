Quando assumir o Governo, Mailza vai fazer mudanças no secretariado? Veja o que ela disse

A vice-governadora Mailza Assis assume o governo na metade do ano de 2026, já que o governador Gladson Cameli se afasta do cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Com isso, ficará sob sua responsabilidade a decisão sobre quem permanece ou sai do secretariado.

Mailza foi questionada sobre o assunto nesta segunda-feira (7), durante entrevista ao podcast do ContilNet, o Em Cena.

“O ponto focal precisa ser o trabalho. O que precisa continuar? O trabalho e os nossos projetos de governo. Vamos avaliar bem o que está dando certo, e isso está sendo feito diariamente. Temos que observar também as nossas conquistas. Eu acho que as coisas precisam avançar”, afirmou.

“Equipe é uma questão de ajuste. É claro que cada governo novo, cada pessoa nova tem sua preferência de equipe e deve fazer seu alinhamento. Eu nem parei para pensar nisso. Qual equipe vai continuar? Eu sou de um projeto, o do governador e da vice. Precisa continuar. Mudanças? É possível, até porque a política é dinâmica e a administração também. Mas não tenho nenhuma pretensão de ter uma equipe à parte, escolhida. Acho que o que tiver caminhando e dando resultado, é isso que precisa ser observado”, destacou.

Perguntada se está satisfeita com a atual equipe, Mailza foi enfática:

“Me sinto satisfeita. Não tenho, claro, o controle de tudo isso e não sei os pormenores. Mas é uma equipe que está empenhada e tudo isso está sendo avaliado, assim como a continuação disso”.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: