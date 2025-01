Quase 30% dos vereadores eleitos no Acre declararam não ter bens à Justiça Eleitoral; confira quais

Em 2024, o Acre elegeu 252 novos vereadores nas eleições municipais. Desse total, 74 parlamentares declararam à Justiça Eleitoral, não ter bens, o que representa quase 30% do total. O levantamento foi divulgado pelo G1.

As declarações foram feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Rio Branco e Cruzeiro do Sul lideram o ranking, com 9 vereadores, cada um, que declararam não ter bens.

Veja a lista completa por município de vereadores que declararam não ter bens:

Acrelândia

Patrãozinho (PL), declarou ao TSE a ocupação de “outros” e informou ter ensino fundamental completo.

Prof Rogério (PP), declara ao TSE a ocupação de professor de ensino fundamental e informou ter superior completo.

Rozeno Melo (REPUBLICANOS), declarou ao TSE a ocupação de agricultor e informou que lê e escreve.

Brasiléia

Izabelle Araujo (REPUBLICANOS), declarou ao TSE a ocupação de engenheira e informou ter superior completo.

Bujari

Alexandre Lima (PL), declarou ao TSE a ocupação de “outros” e informou ter ensino médio completo.

Gelson (PP), declarou ao TSE a ocupação de vigilante e informou ter ensino fundamental completo.

Capixaba

Diego Paulista (PP), declarou ao TSE a ocupação de agricultor e informou ter ensino médio completo.

Marconde (UNIÃO), declarou ao TSE a ocupação de agricultor e informa ter lê e escreve.

Sebastião Oliveira (PL), declarou ao TSE a ocupação de “outros” e informou ter ensino fundamental completo.

Willian Tessinari (UNIÃO), declara ao TSE a ocupação de operador de computador e informou ter ensino médio completo.

Cruzeiro do Sul