Os servidores da Educação podem ficar sem receber seus salários no mês de fevereiro por falta de atualização cadastral. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado, na manhã desta quinta-feira (9).

Ao todo, a lista convoca 295 funcionários da secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE), para realizarem a atualização cadastral, em um prazo de até dez dias. Os locais disponíveis são os seguintes: Divisão de Atendimento/SEE, Oca; Representação da SEE/Núcleos dos respectivos municípios; pelos telefones (68) 3213-2316/3213-2313; ou pelo e-mail: [email protected].

Caso o bloqueio dos vencimentos de fevereiro venham a acontecer e o convocado já tenha feito a regularização, o valor será restituído no calendário usual de pagamentos do mês seguinte.

Confira a lista completa de chamamentos para atualização cadastral no documento abaixo: