O levantamento realizado através do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Serasa apontou que no último mês de outubro, aproximadamente 45,33% da população adulta acreana estava inadimplente.

Apesar do grande percentual, o dado representa uma melhora no estado, já que no mês analisado anterior, setembro, a porcentagem inadimplente era de 45,49%.

Em comparação aos outros estados do país, o Acre ficou na décima quarta posição entre os inadimplentes. Como alternativa para regularizar a situação, o Serasa realizou o Feirão Serasa Limpa Nome, que tem como objetivo renegociar dívidas da população. Apenas no estado do Acre, foram fechadas mais de 11,7 mil negociações em 2024.