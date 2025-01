RBtrans amplia ação de agentes de trânsito em pontos estratégicos de Rio Branco: ‘Reforçar segurança’

Com o objetivo de fortalecer a segurança viária em nossa cidade, a RBTrans está ampliando a presença dos agentes de trânsito em diversos pontos estratégicos, agora de forma desembarcada, para coibir condutores indisciplinados que insistem em infringir as normas de trânsito, como avançar o sinal vermelho. Em casos de desobediência, os infratores serão enquadrados conforme as disposições da Lei nº 9.503/97, que rege o Código de Trânsito Brasileiro.

“A população perceberá a presença constante e estratégica dos agentes de trânsito em diferentes áreas da cidade, reforçando a sensação de segurança e ordem no trânsito. Além disso, agentes rodantes estarão prontos para atender às ocorrências acionadas por meio do Disque 190, garantindo maior agilidade na resposta às demandas emergenciais”, destacou o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

Essa ação reafirma o compromisso com a disciplina, a prevenção de acidentes e o bem-estar de todos os cidadãos que utilizam nossas vias.