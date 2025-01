RBTrans denuncia ameaças contra agentes e mototaxistas: “Levar para quebrada e meter a porrada”

A redação do ContilNet teve acesso a vários prints e gravações sobre possíveis ameaças direcionadas aos agentes de trânsito, a outros mototaxistas que são regularizados e ao superintendente, Clendes Vilas Boas, por causa dos impasses em relação à regulamentação dos motoboys.

Uma das gravações, mostra um homem identificado, segundo a RBTrans, por Fernando Furtado Lopes, onde ele faz duras ameaças contra outros mototaxistas, sugerindo inclusive que partam para a agressão e ameaça: ‘Começar meter a porrada nesses bichos, cara pegar um mototáxi desse e leva para as quebradas, combina com uns três ou quatro caras e leva eles pra uma quebrada aí, porque eles estão usando a 99 também. Eu vi um mototáxi ali que tem dois celulares na mão, fora o radiozinho dele, esses bichos são muito gaiatos” diz o áudio que foi extraído de dentro de um grupo de WhatsApp formado por motoboys e pessoas que apoiam a causa.

Um dos áudios supostamente gravado pelo Fernando, ele diz claramente que se tiver oportunidade, ‘vai meter’ bala em dois irmãos que trabalham como agentes de trânsito e moram perto de sua casa .”Se eu pegar marcando de noite ou de madrugada, sozinho assim, se não tiver ninguém na rua, pode ter certeza que é bala na certa, eu pipoco na hora e não quero nem saber não oh”, diz a ameaça no áudio.

Em outro áudio, a pessoa sugere que façam comentários em massa na página da prefeitura, a fim de desmoralizar o prefeito e jogar a gestão contra a população. “A gente podia fazer isso agora cara, já aproveitar e entrar lá na página oficial da prefeitura e pegava qualquer matéria dessa do prefeito de entrega não sei o que, e metia o pau no prefeito, esse Bocalom é ditador, perseguidor de trabalhador… cara rapidinho isso dai e a página ia ficar cheia de coisa negativa. Tu acha que o pessoal da oposição não ia adorar isso aí? diz no áudio. O homem ainda frisa que hoje em dia o que vale é rede social e que rede social “cancela” (uma forma de denegrir a imagem do prefeito de forma orquestrada pelo grupo.

Em um outro print, onde aparece uma denúncia de que os motociclistas de app estariam sendo orientados a praticar crimes contra as autoridades, um comentário alerta para a possibilidade de pessoas infiltradas nos grupos, e eles confirmam os planos criminosos: “ Olha isso ai mano, estão vendo nosso plano, tem gente infiltrada rapaziada”, diz o comentário no print.

Segundo o superintendente do RBTrans, alguns agentes já registraram boletins de ocorrência e ele também irá registar. Vilas informou que tem material o suficiente para identificar quem são os motoboys que estão agindo de maneira criminosa e orientando os outros a praticarem crimes contra os agentes, contra outros mototaxistas e contra as pessoas da prefeitura, além de ataque em massa de comentários negativos na página da prefeitura.

Veja: