Referência em cirurgia plástica, conheça Dr. Augusto Vaz, que atua há 30 anos em Rio Branco

Realizar uma cirurgia plástica segura e com qualidade é o objeto de desejo de todos aqueles que desejam passar por algum procedimento. Em Rio Branco, o cirurgião plástico Dr. Augusto Vaz, por meio da parceria com o cartão Pré Saúde tornaram esse sonho mais acessível e confiável.

Com quase 30 anos de experiência e atuação destacada, Dr. Augusto oferece procedimentos de alta qualidade, como mamoplastia, lifting facial, blefaroplastia a laser, além de cirurgias plásticas e reparadoras.

Formado em Medicina no Rio de Janeiro, e com residência em Cirurgia Geral, pelo Hospital Municipal Souza Aguiar, e residência em Cirurgia Plástica no Instituto de Pós-graduação Médica Carlos Chagas, se dedicou à cirurgia plástica, sob a orientação do professor Ivo Pitanguy, referência mundial em cirurgia plástica.

Dr. Augusto Vaz é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), e é reconhecido por sua formação e trajetória profissional composta por um vasto currículo, sendo também, membro da Associação dos Ex-alunos do Professor Ivo Pitanguy; membro Titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC); e orientador de ensino em Cirurgia Plástica pelo Instituto Carlos Chagas, sob a orientação do Dr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro.

Convite especial

Há mais de três décadas mudando vidas em Rio Branco por meio de sua profissão, o cirurgião convida a conhecer seu trabalho.

“Olá, eu sou Augusto Vaz, cirurgião plástico, atuo aqui em Rio Branco há aproximadamente 30 anos. Venho realizando minhas cirurgias na Pronto Clínica desde a minha chegada em Rio Branco, e atualmente, com parceria com o Pré Saúde. Então, você que tem o sonho de fazer uma cirurgia e acha que é impossível, nos procure aqui. Eu tenho o imenso prazer em lhe atender”, ressaltou.

Atendendo na Pronto Clínica e na Travessa Francisco Condé, 112, sala 305, o cirurgião traz a novidade de descontos exclusivos em cirurgias por meio do cartão Pré Saúde, que também disponibiliza mais de 20 especialidades médicas credenciadas.