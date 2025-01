Retorno da litorina marca solenidade de aniversário de instalação de Porto Velho

A festa de 110 anos de instalação do município de Porto Velho foi celebrada com uma programação especial, nesta sexta-feira (24), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). A solenidade de comemoração aconteceu durante a manhã, e contou a presença do prefeito Léo Moraes, demais autoridades, ferroviários, e ainda a participação da população que fez questão de prestigiar o evento.

A programação especial contou com um momento histórico muito representativo, com o retorno dos passeios de litorina. Trata-se de um veículo centenário da lendária Ferrovia Madeira-Mamoré, onde passageiros realizavam um trajeto mais rápido até o município Guajará-Mirim. Os ferroviários, responsáveis pela restauração dos dormentes e a condução da litorina, foram homenageados durante a cerimônia.

Durante discurso na solenidade, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, disse que a cidade de Porto Velho merece uma comemoração digna com a história que foi construída pelos pioneiros. “Nossa história merece respeito. Nosso patrimônio merece ser preservado. Esse é apenas o início da nossa gestão e vamos seguir melhorando a qualidade de vida da nossa papulação em diferentes setores. A gente quer deixar um legado para as próximas gerações e isso só é possível com a união de todos nós. Viva nossa cidade”, exclamou.

Ainda segundo o prefeito, a expectativa, a partir de agora, é que no dia 2 de outubro, quando Porto Velho completa 111 anos de criação, outras surpresas virão com a restauração do trem e outras máquinas.

Além de reviver a história com a litorina, os participantes também puderam apreciar uma exposição de carros antigos. Os veículos são de vários modelos e anos. Outro destaque da programação foi a apresentação do show “A fina Flor do Samba”, com o poeta da cidade, Ernesto Melo. O artista de Porto Velho fez uma belíssima apresentação com músicas de autorias próprias e que falam sobre a cidade. Além disso, o show do músico Bado também fez parte da programação, com o show de voz e violão, abrilhantando ainda mais a festa.

A programação dos 110 anos foi preparada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o aniversário da cidade é uma data que merece ser comemorada, valorizando a história da capital. “Tudo foi pensado com muito carinho para que o porto-velhense possa também sentir esse pertencimento. Nossa programação conta com a valorização da nossa história, com saúde, lazer e, principalmente, dos pioneiros, essa festa é para todos vocês”, conclui.

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi o local escolhido para a comemoração, por representar a origem de Porto Velho. A cidade foi criada no dia 2 de outubro de 1914, mas a instalação do município aconteceu somente no dia 24 de janeiro de 1915.

PASSEIO DE LITORINA

De acordo com a Semdestur, durante este final de semana, a população poderá realizar o passeio da litorina de forma gratuita. A programação começa a partir das 10h e segue até o fim da tarde. Quem desejar aproveitar e reviver essa parte da história, basta comparecer ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Vale lembrar que a litorina tem espaço para cerca de 10 pessoas e terá o intervalo de 12h às 14h para o almoço. No próximo final de semana, os passeios da litorina serão organizados pela direção do complexo.