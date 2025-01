Rio Acre perde 40% de mata ciliar em 55 anos e corre risco de colapso ambiental; entenda

Uma reportagem especial produzida pelo jornalista Fábio Pontes e divulgada no site Infoamazonia aponta que o Rio Acre já perdeu 40% de mata ciliar em 55 anos e corre risco de colapso ambiental.

Os dados são de um estudo feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) no núcleo que funciona na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A produção aponta também que o processo de desmatamento ao redor do rio tem relação com o agronegócio.

“Historicamente, o desmatamento da mata ciliar causado pela abertura de fazendas para pecuária e agricultura nos arredores do rio Acre fez com que se perdesse 4,5 mil hectares (45 km²) dos 11,6 mil hectares (116 km²) de vegetação nativa em toda extensão. O estudo do Inpa considerou 100 metros de floresta nativa derrubada a partir da margem do rio, a chamada mata ciliar, conforme define o Código Florestal Brasileiro”, diz um trecho da reportagem.

“Com a perda gradual da mata ciliar ao longo dos anos, o reflexo da devastação no rio Acre pode ser o de colapso ambiental, com risco até de apartar o curso d’água em 2032 na região que passa pela capital Rio Branco, estima Evandro Ferreira, engenheiro agrônomo e pesquisador do Inpa na Ufac e um dos responsáveis pelo monitoramento”, acrescenta.

CONFIRA A REPORTAGEM NA ÍNTEGRA, CLICANDO AQUI.