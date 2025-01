Rio Acre volta a baixar na capital; segunda-feira deve ser nublada e de chuva, diz previsão

O nível do Rio Acre nesta segunda-feira (13) continua baixando e está marcando a cota de 07,19m, na primeira medição da manhã.

A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 24° e 31° e com possibilidade de chuva em Rio Branco. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Para o mês de janeiro, a previsão é de uma média mensal de chuva é de 264 mm na capital. Até hoje, (13), já choveu 70 mm em janeiro/2025, o que representa apenas 27% da média normal para o mês, e significa que muita chuva ainda está prevista para este mês de janeiro.

Já para esta terça-feira (14), será parecido com hoje, dia nublado com chuva de manhã, possível temporal à tarde, e à noite as nuvens diminuem e a probabilidade é de não chover.