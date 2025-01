Aleksandra Shogenova, conhecida nas redes sociais como a Russa do Acre, divulgou um momento descontraído com sua família. Na ocasião, seu avô e outros membros da família experimentavam cervejas brasileiras e suas reações divertiram os seguidores da influenciadora.

No geral, o grupo aprova as bebidas brasileiras experimentadas, sendo elas Antártica, Brahma e Skol, com a última delas sendo a preferida dos parentes de Aleksandra Shogenova.

Nos comentários da rede social, os seguidores da Russa do Acre brincam com a situação, dizendo que a cerveja brasileira seria fácil demais para eles, que estão acostumados com bebidas mais fortes, como a vodka.

“Skol pra um velho russo, é suquinho. Ele consegue tomar 70 dessas e nem fica tonto”, disse um dos seguidores. “O vô tem a Skin de brasileiro dono de Boteco, bom demais”, completou outro.

Veja: