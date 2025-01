Saiba por que Tom Welling, estrela de Smallville, foi preso

Quem é Tom Welling

Tom Welling ficou muito famoso após estrelar Smallville. Ele interpretava Clark Kent.

O ator também participou de outras produções famosas, como como Lúcifer, Doze é Demais e A Grande Escolha.

A série Smallville fez muito sucesso no Brasil e no mundo.

A produção contava a história de Clark Kent, o Super-Homem, quando ele ainda era um adolescente.

De acordo com o TMZ, que publicou a informação, o ator foi submetido a testes por parte dos policiais e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcóolica. A proporção de álcool no sangue estava acima do permitido legal.

O ator, de 47 anos, foi abordado no estacionamento do restaurante Arby’s, em Yreka, na Califórnia. A equipe do ator, entretanto, ainda não se manifestou sobre a situação.