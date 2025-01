Saiba quem é pastor preso por abusar sexualmente de jovens em igreja

O pastor Francisco Rodrigues Lemos (foto em destaque), de 44 anos, preso por suspeita de praticar crimes sexuais contra adolescentes entre 13 a 16 anos, atuava na igreja Templo do Espírito Santo, com sede no Trecho 3 do Sol Nascente, e em outra unidade em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Ativo nas redes sociais, o evangélico costumava publicar fotos com a esposa e cercado por fiéis na igreja, sempre na presença de adultos, crianças e adolescentes.

O pastor chamava as jovens da igreja para ajudar na limpeza do templo e, quando se encontrava sozinho com elas, passava as mãos em suas partes íntimas e as beijava na boca, dentre outros atos sexuais.

As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2), que prendeu o estuprador nessa quarta-feira (22/1), também apontam que, durante algum tempo, o pastor chegou a atuar em uma igreja em São Sebastião, onde também fez vítimas, agindo do mesmo modo.

Crimes sexuais

As investigações tiveram início em novembro de 2024, quando pelo menos cinco vítimas procuraram a delegacia para relatar os abusos.

Quando questionado pelas vítimas sobre os estupros, o pastor justificava dizendo que agia daquela forma para “testar as irmãs”, “matar os desejos carnais delas” e ainda, prepará-las para serem “boas esposas”.

Depois dos abusos, se a vítima dizia se sentir culpada, o pastor dizia que era só se ajoelhar perante o Senhor e pedir perdão, que Deus as perdoaria.

A PCDF divulgou a foto de Francisco para que novas vítimas possam identificá-lo e denunciá-lo.