Saiba valor da pensão que Alexandre Correa deveria pagar para o filho

Ana Hickmann revelou em uma carta aberta que Alexandre Correa não está pagando a pensão alimentícia do filho. Mesmo com uma decisão judicial, o ex-marido da apresentadora não está cumprindo o determinado.

Vale lembrar que a decisão judicial que estabeleceu o valor da pensão alimentícia, que deveria ser paga por Alexandre, também determinou que Ana Hickmann deveria pagar um valor mensal de R$ 15 mil para o ex-marido.

Embora receba um valor mensal pelo divórcio com Hickmann, Alexandre Correa se recusa a pagar a pensão alimentícia do filho. “Ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem. Sem falar na verba de campanha do fundo partidário…”, detalhou a apresentadora em uma carta aberta.

De acordo com o Portal LeoDias, a justiça determinou que Alexandre pague R$ 4.500 mensais para o filho. O valor, porém, não está sendo pago.