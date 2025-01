SEAD abre inscrições para processo seletivo de estágio 2025 por meio do IEL; saiba como participar

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 2025, conforme o Edital 01/2025.

O IEL, conhecido por oferecer soluções para empresas brasileiras, auxilia no processo de seleção de estagiários para atuar no setor público. Essa é uma excelente oportunidade para estudantes de ensino superior, técnico e médio adquirirem experiência prática e contribuírem com o desenvolvimento das atividades administrativas estaduais.

Quem pode participar?

O processo seletivo está aberto para estudantes regularmente matriculados em cursos de ensino superior, técnico ou médio reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas são para diversas áreas de atuação, proporcionando uma experiência valiosa para os selecionados. Confira as áreas disponíveis:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Direito

Física – Licenciatura

Gestão de Recursos Humanos

Sistemas de Informação

Sistemas para Internet

Análise de Sistemas

Economia

Engenharia Civil

Rede de Computadores

Jornalismo

Educação Física

Ensino Médio

Benefícios oferecidos:

Os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, facilitando a integração ao estágio e a vivência profissional.

Como participar?

Leia atentamente o Edital 01/2025, disponível no Diário Oficial do Governo do Estado do Acre.

Leia o edital completo. Preencha o formulário de inscrição online via Google Forms ou, caso prefira, utilize a ficha de cadastro presente no edital. Caso opte por enviar a ficha de inscrição em formato físico, envie-a para o e-mail: [email protected] . Fique atento às atualizações e informações complementares durante o processo.

Prazos Importantes:

Início das inscrições: 23/01/2025

23/01/2025 Término das inscrições: 24/02/2025 até as 23:59

24/02/2025 até as 23:59 Divulgação dos resultados preliminares: 12/03/2025

12/03/2025 Interposição de recursos contra a classificação provisória: 14/03/2025 a 19/03/2025 até as 23:59

14/03/2025 a 19/03/2025 até as 23:59 Divulgação do resultado final: 28/03/2025

Obs: A data de término das inscrições pode ser prorrogada.

Aproveite essa chance para ingressar no processo seletivo SEAD 01/2025 e fazer parte da transformação do setor público estadual com o apoio do IEL!