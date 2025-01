Senadores do Acre apoiarão o mesmo candidato na disputa pela presidência do Senado

Os três senadores do Acre, Márcio Bittar (União Brasil), Alan Rick (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD), já definiram seus votos para a presidência do Senado Federal. A eleição acontece neste sábado (1º), com a posse do presidente e dos integrantes da Mesa Diretora a partir das 10h (horário de Brasília).

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é o nome apoiado pelos políticos do estado e tem provável vitória, de acordo com o site Congresso em Foco. Ele conta com o apoio de sete partidos, que juntos somam 70 senadores.

Petecão apoia Alcolumbre porque seu partido, o PSD, ocupará a 1ª Secretaria, representada por Daniella Ribeiro (PSD-PB). O nome da senadora foi anunciado pelo líder da legenda, Omar Aziz (PSD-AM), em reunião da bancada.

Com a vitória de Alcolumbre, a vice-presidência do Senado será ocupada pelo PL e pelo PT. O senador Eduardo Gomes (PL-TO) será o 1º vice-presidente, enquanto Humberto Costa (PT-PE) assumirá a 2ª vice-presidência.

A escolha dos membros da Mesa Diretora depende de acordos e da proporcionalidade dos partidos. Esta última é assegurada pela Constituição Federal, que prevê o respeito à representação proporcional das siglas na composição da Mesa e das comissões.