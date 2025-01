Smart TV poderosa dura até 4 horas longe da tomada; conheça

A linha – que já se tornou bem conhecida em vídeos do TikTok – tem como principal objetivo a portabilidade, trazendo a possibilidade de ser utilizada ao ar livre durante uma viagem, ou até no ambiente interno onde as TV normais geralmente não chegam: próxima à cabeceira de uma cama ou perto de uma banheira.

TV portátil da LG? Entenda o funcionamento

Para reforçar esse conceito de portabilidade, a LG incorporou à StandByMe 2 três novos acessórios. O primeiro deles lembra bastante um suporte dobrável utilizado em tablets. Com ele, a TV se acomoda sob uma superfície na posição paisagem levemente inclinada para trás. Para ser usada de forma mais vertical, a fabricante desenvolveu outro acessório, que funciona de maneira semelhante a um porta-retrato.

O terceiro é o que traz a solução para fixar a StandByMe 2 na parede. Trata-se de uma espécie de “alça reforçada” que pode ser usada para pendurar o dispositivo em uma superfície vertical e também para movimentar o dispositivo de forma mais segura. A TV já foi apresentada anteriormente dentro de uma maleta, no modelo StandByMe Go, e com um pedestal de apoio na versão original.

Nova TV LG StandbyME — Foto: Divulgação/LG

Além dos acessórios, a solução da LG apresenta alguns upgrades interessantes no que diz respeito a especificações. O dispositivo mantém o painel de 27 de polegadas, sensível ao toque, aumentando a resolução de 1080 p para 1440p. A autonomia de bateria também teve melhoras, podendo ficar até quatro horas longe de tomadas e rede elétrica. Adicionalmente, a fabricante incorporou um ímã para prender magneticamente o controle no corpo da TV e uma entrada USB-C para acoplar periféricos, como uma webcam. Até o momento da produção desta matéria, a LG não havia divulgado preço ou data de lançamento oficial.