Sobe para 11 o número de mortes em incêndios de Los Angeles

As autoridades do condado de Los Angeles atualizaram, nesta sexta-feira (10/1), para 11 o número de mortes relacionadas aos incêndios que assolam a região. Cinco dessas mortes estão associadas ao incêndio que atinge o bairro de Pacific Palisades, enquanto as outras seis são resultado do fogo que consome a área de Eaton.

O que aconteceu

A expectativa é que o total de vítimas possa aumentar, à medida que as condições permitam uma análise mais detalhada das áreas atingidas. Segundo as autoridades, riscos como fios de alta tensão expostos e vazamentos de gás dificultam o trabalho das equipes de emergência e investigadores nos locais mais devastados.

Atualmente, o condado enfrenta quatro grandes incêndios florestais ativos. Mais de 153 mil pessoas estão sob ordens de retirada, de acordo com o xerife local.

A situação também gerou confusão na população após o envio acidental de alertas para milhões de residentes. Em resposta, as autoridades se desculparam publicamente e reforçaram a importância de manter os sistemas de notificação ativados.

A destruição material também é expressiva, com pelo menos 10 mil propriedades completamente destruídas. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, destacou o apoio do governo federal para enfrentar a crise.

“Ontem, o presidente Biden prometeu seu total apoio aos esforços de resposta, incluindo o reembolso de 100% dos custos de nossa resposta ao desastre pela Fema (Agência Federal de Gestão de Emergências)”, afirmou Bass em uma coletiva de imprensa.

A Fema também mobilizou recursos para ajudar os moradores impactados pelos incêndios e incentivou os residentes a buscar assistência por meio do site disasterassistance.gov.

As equipes de emergência seguem trabalhando em tempo integral para conter os avanços do fogo e mitigar os danos.