Sobe para 13 o número de mortes durante onda de violência em RO

Subiu para 13 o número de mortos em Porto Velho durante a onda de violência que atinge Rondônia desde segunda-feira (13). Oito pessoas foram baleadas durante ataques de criminosos e cinco em confronto com a polícia. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec).

Desde segunda-feira (13), 14 suspeitos foram presos, 7 armas foram apreendidas e pelo menos 28 veículos foram queimados – ônibus, carros e uma viatura da polícia. A Força Nacional atua com 60 agentes em Porto Velho desde terça-feira (14) e deve permanecer por três meses. Apenas metade das linhas de ônibus circulam na capital em horário reduzido – entre 6h e 18h30.

A polícia afirma que os ataques são retaliações do Comando Vermelho às ações policiais que aconteceram nos últimos meses no Orgulho do Madeira, um conjunto habitacional dominado pela facção.

Dois episódios são investigados como estopim da “guerra”: No dia 8 de janeiro, o Comando Vermelho perdeu um dos chefes em uma ação policial realizada em Porto Velho. Quatro dias depois, o cabo da PM, Fábio Martins, foi assassinado pela facção dentro do Orgulho do Madeira, onde morava.

A noite mais violenta da semana foi na quarta-feira, quando suspeitos passaram atirando em um grupo de pessoas que estavam em um estabelecimento comercial, na zona Leste de Porto Velho. Quatorze pessoas foram baleados e levadas até unidades de saúde. Desses, sete não resistiram aos ferimentos e morreram. Além disso, no mesmo dia, dois suspeitos foram baleados em confronto com a polícia.

Para ajudar no combate ao crime organizado, o estado recebeu reforços para operar na divisa entre Rondônia e Acre. O governo acreano reforçou o policiamento no Posto Fiscal Tucandeira, que fica na BR-364, em Acrelândia, e enviou uma aeronave para dar auxílio às forças de segurança rondonienses.