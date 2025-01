Sorteio do Natal Premiado Acisa distribuiu mais de R$200 mil em prêmios; veja ganhadores

O sorteio do “Natal Premiado Acisa”, realizado pela Associação Comercial Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, em parceria com o governo do Estado do Acre e da Prefeitura de Rio Branco.

Foram sorteadas 10 televisões, três motos e um carro.

O sorteio foi feito pelos pequenos Aramis e Ana Clara, que entraram na piscina e pegaram os bilhetes premiados.

Confira a lista de vencedores:

Televisores Samsung 50 polegadas.=

Antonio Jose da Silva Junior

Janderson Lima

Antonio Elcimar de Souza

Diego da Silva Santos

Benedito Cavalcante Damasceno

Alberto Trindade Matos

Ícaro da silva farias

Railton Vieira da Silva

Maria Madalena do Nascimento Santana

Alessandro do Vale

Motos Honda CG 160 Start

Josefa Oliveira da silva

Rodrigo Monteiro

Leandro Miranda de Souza

Carro Fiat Argo Drive 1.0

Francisco Cardoso da silva