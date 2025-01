Sucuri gigante é flagrada devorando capivara dentro do rio; veja vídeo

Uma sucuri gigante foi registrada por uma família enquanto se alimentava de uma capivara em um rio de águas cristalinas, em Bonito (MS). A cobra, de aproximadamente sete metros, surpreendeu a fisioterapeuta sul-mato-grossense Juliene Torres, que gravou o momento inusitado durante passeio com o noivo e o filho.

Sobre o caso

A família estava em um passeio quando foram alertados a sair da água.

A sucuri, de aproximadamente sete metros, estava devorando uma capivara.

Uma característica da sucuri é envolver sua presa com o corpo e sufocar até a morte, para depois engolir.

Juliene mora há cinco anos em Porto Alegre (RS) e estava em um passeio com a família, que ainda não conhecia o Mato Grosso do Sul, quando registrou o momento. Eles haviam sido alertados a sair da água por pessoas que faziam stand up paddle, então puderam ver a cena no deck, que ficava bem próximo da água.

No vídeo é possível ver o momento em que o animal está descendo a correnteza enrolado em algo. No decorrer do registro, é possível ver que se trata de uma capivara, que provavelmente foi pega ainda em terra e acabou caindo com a sucuri no rio.

Veja o vídeo: