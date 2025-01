Surto de virose: veja quais praias ficaram mais tempo sujas

São Paulo — As medições realizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) mostram que 15 praias do litoral paulista passaram mais da metade de 2024 com bandeira vermelha, impróprias para banho. Entre elas, apenas três estão no litoral norte, em Ubatuba. As praias sujas são aquelas com mais riscos de contaminação pela virose, que tem afetado turistas e moradores de cidades próximas ao mar.

O governo de São Paulo orienta as pessoas a não entrarem na água em praias com bandeira vermelha. O banho de mar também deve ser evitado nas 24 horas posteriores à chuva. A balneabilidade das praias é afetada não apenas pela coleta ou não de esgoto, como também pela poluição difusa, que é a sujeira das ruas levada até córregos — e depois para o mar — nos dias mais chuvosos.