Time Honda inicia preparação para disputa da temporada 2025

O time Honda iniciou os treinamentos visando à disputa do Campeonato Estadual Estrada e Mountain Bike de Ciclismo. A equipe será composta por 16 atletas, no feminino e no masculino.

“Fechamos uma equipe forte para podermos lutar por todos os títulos na temporada de 2025. A preparação vem sendo realizada da melhor maneira e estamos bem confiantes”, declarou o capitão do Time Honda, Antônio Frota.

Antônio Frota confirmou a contratação do garoto Marcos Daniel, reforço da equipe na categoria Júnior.

“O Marcos é mais um atleta importante dentro da construção de um time forte. Teremos grandes disputas na estrada e no mtb e por isso é preciso agregar”, avaliou o capitão.

O primeiro desafio da temporada de 2025 de Estrada será no dia 16 de fevereiro em um circuito montado na Via Chico Mendes.