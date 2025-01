Toguro declara-se gay: “Só quero apoio”

O influenciador fitness Toguro, 34, assumiu que é gay na noite de terça-feira (14). Em uma publicação nas redes sociais, ele pediu apoio do público.

“Só quero apoio: eu sou gay“, escreveu o influenciador no X (antigo Twitter). Na foto compartilhada, Toguro apareceu usando uma camiseta com a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+.

Em outra publicação, feita nesta quarta-feira (15), o influenciador declarou: “Só quero ser amado. Só quero ser feliz. Só quero ser valorizado. Quero alguém que me aceite do jeito que eu sou“.

Nos comentários da publicação em que Toguro se assumiu gay, internautas deixaram alguns relatos em tom de apoio.

“Saiba que carregar essa bandeira é, além de uma imensa responsabilidade, também é ser muito triste, muito atacado, muito criticado e por inúmeras vezes segregado dos espaços que estamos habituados, mas é ser feliz sendo quem somos”, escreveu um.

Confira:

Quem é Toguro, influenciador fitness que foi detido?

Toguro é formado em educação física e produz conteúdo sobre o mundo da musculação desde 2014.

O influenciador tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, cerca de 5 milhões de seguidores no YouTube e mais de 5 milhões no TikTok.

No último Natal, o influenciador ficou internado após ter uma inflamação causada por bactérias e dores nos testículos.

Ainda sobre Toguro, em 2017 ele ganhou grandes holofotes ao fazer projeto ao lado de Renato Cariani, com o intuito de posar profissionalmente como bodybuilder.

Posteriormente, ele revolucionou a criação de conteúdo no nicho da musculação ao criar a Mansão Maromba, uma espécie de reality show que expunha a vida dos atletas.

Recentemente, ele foi detido em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por desacato a agentes de trânsito.