Tom Welling, astro da série Smallville, é preso nos Estados Unidos

Tom Welling, famoso por interpretar Clark Kent no seriado Smallville, foi preso por dirigir sob influência de álcool na madrugada desta terça-feira (28). De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o ator de 47 anos foi detido no estacionamento de uma rede de fast food em Yreka, uma cidade no norte da Califórnia, Estados Unidos.

O departamento de polícia local confirmou que o nível de álcool no sangue de Welling estava supostamente em ou acima de 0,08%, limite legal permitido no país.

A prisão ocorreu após autoridades serem alertadas sobre um motorista que parecia estar embriagado. Tom foi abordado no estacionamento e, após testes, acabou sendo levado para a delegacia.

Até o momento, não há informações sobre o motivo que levou o ator a estar em Yreka, e sua equipe ainda não se pronunciou sobre o incidente. A situação gerou surpresa entre os fãs, que acompanham a carreira do ator há décadas.

A notícia contrasta com a imagem de família que Tom Welling tem cultivado nas redes sociais. No domingo (26), um dia antes da prisão, ele homenageou a esposa, Jessica Rose Lee, em um post carinhoso. “Feliz aniversário para o nosso anjo que faz nossos sonhos se tornarem realidade e nos inspira cada vez mais! Nós te amamos até a lua, ida e volta!”, escreveu o ator, acompanhando a mensagem com uma foto do casal.

Tom e Jessica estão juntos desde 2014 e se casaram em 2019 em uma cerimônia íntima em um vinhedo em Santa Ynez, na Califórnia. O casal tem dois filhos, Thomson Wylde e Rocklin Von, e costuma compartilhar momentos familiares nas redes sociais.

Além de seu papel em Smallville, o ator também é conhecido por participar do filme Doze é Demais e da série Lúcifer, onde interpretou o personagem Marcus Pierce.